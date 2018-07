Video: SV Meppen: Wegner spielt zur Premiere beim Ex-Verein

Das erste Punktspiel mit dem SV Meppen sorgt bei Neuzugang Max Wegner für besondere Emotionen. „Wenn es zum ehemaligen Arbeitgeber geht, ist das etwas Besonderes“, erklärt der 29-jährige Mittelstürmer, der gerade erst aus Lotte ins Emsland gewechselt ist. Bei den Sportfreunden will er zeigen, was er kann. Zuvor glühen aber noch die Drähte zu einigen ehemaligen Mitspielern. Wegner kennt SVM-Trainer Christian Neidhart noch aus der gemeinsamen Zeit beim SV Wilhelmshaven. „Der Kontakt ist nie abgerissen“, sagt der Spieler – und war damit Grundlage für die erneute Zusammenarbeit. Werder Bremen II und Aue – mit den Erzgebirglern ist Wegner in die 2. Bundesliga aufgestiegen – waren Wegners weitere Stationen.