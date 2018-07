Video – Keine Tiere verletzt: Stall eines Pferdezuchtbetriebes in Wettrup von Flammen erfasst

Ein Feuer hat am Donnerstagabend mehrere Ställe eines Pferdezuchtbetriebes in Wettrup (Samtgemeinde Lengerich) erfasst. Mittlerweile sind die Brandherde unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauern aber an.

Bilder: NWM-TV