Video - Trainieren bei über 30 Grad: VfL Osnabrück: Wie sehr belastet die Hitze die Profis?

Kurz vor dem Auftakt der neuen Drittligasaison steigen die Temperaturen. Mediziner raten dazu, auf starke körperliche Betätigung in der Mittagshitze zu verzichten. Doch am Samstag beginnt das erste Spiel für den VfL Osnabrück um 14 Uhr. Um die Mannschaft auf die Zeit einzustellen, wird am Donnerstag und Freitag um 14 Uhr trainiert, mitten in der Sommerhitze. Ob das Wetter zur Belastung wird, erfahren Sie im Video.

Redaktion: Johannes Kapitza

Kamera: Nils Elixmann