Video: Folgeunfälle verursachen Stau: Lkw-Fahrer stirbt bei Unfall auf A1 bei Bramsche – Vollsperrung

Auf der A1 bei Bramsche ist ein Lkw-Fahrer am Montag tödlich verunglückt. Laut Polizei hat er vermutlich ein Stauende in Richtung Bremen übersehen. Die Autobahn ist in dieser Richtung zurzeit gesperrt.

Bilder: NWM-TV