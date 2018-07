Video: Video-News: u.a. Hitzewarnung für die Region Osnabrück und das Emsland

In unserem Newsflash fassen wir die meistgelesenen Themen auf noz.de in einem kurzen Video zusammen.

Am 23. Juli 2018 hat unsere Leser folgendes am stärksten interessiert: Hitzewarnung für die Region Osnabrück und das Emsland +++ Lkw-Fahrer stirbt bei Unfall auf A1 bei Bramsche – Vollsperrung+++ Landkreis untersagt Feuer und Fahrzeuge im Wald