Video: Brusthaar bei Männern erlebt Comeback

Haarig oder glatt? Aus Sicht mancher Experten gibt es bei der Brustbehaarung von Männern eine Trendwende. Glattrasierte Brüste sind out, stattdessen geht es mehr in Richtung Hippie-Style. Man(n) darf also wieder etwas wilder auf der Brust sein.