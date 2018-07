Video: Mauern sind keine Grenzen: Unterwegs mit einem Osnabrücker Stadtaffen

Als Siedepunkt bezeichnet man die Temperatur, bei der ein Stoff vom flüssigen in den gasförmigen Aggregatzustand übergeht. Wasser erreicht diesen Höhepunkt bei 100 °C - oder auch 212 °F. Wenn du etwas liebst, dann brennst du dafür. Mit allen guten und schlechten Seiten, es bringt dich zum Kochen, lässt dich deine Grenzen überschreiten und bringt dich auf immer neue Höhepunkte.

In unserer Serie „212 °F“ begleiten wir Menschen, die eine solche Leidenschaft haben. In diesem Video erzählt Martin (26) von den Stadtaffen wieso Parkour für ihn ein Mittel ist Freiheit auszudrücken und was für ihn Leidenschaft bedeutet.

Video: Anna Eberding, Felix Dittmar, Nina Fehrensen

Grafiken: Tobias Saalschmidt

Musik: Species - Diamond Ortiz, Versace Beat - Yung Logos