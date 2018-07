Video: 1news - das nachrichtenmagazin

+++ Überfall auf landwirtschaftliches Anwesen in Lange +++ Indoor-Marihuanaplantage in Niederlangen ausgehoben +++ Anne-Frank-Schule in Nordhorn wieder fit für den Schulalltag +++ Frau wird nach Fahrradunfall die Geldbörse gestohlen +++ Freie Fahrt" auf der Bernhard-Niehues-Straße in Nordhorn +++ Serie „Was ist Heimat?“ - Wilfried Voß ist Kapitän auf dem Kutter „Heike" auf der Ems bei Ditzum +++