Video: Video-News: u.a. So reagierten die Mitarbeiter auf das „La Vie“-Aus in Osnabrück

In unserem Newsflash fassen wir die meistgelesenen Themen auf noz.de in einem kurzen Video zusammen.

Am 17. Juli 2018 hat unsere Leser folgendes am stärksten interessiert:

Warum musste das „La Vie“ so plötzlich schließen? +++ Reise mit drei Haftbefehlen im Gepäck endet in Osnabrück +++ Nacktbilder weitergeleitet: Frau muss 500 Euro Entschädigung zahlen