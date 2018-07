Test smarter Fußball Adidas Micoach: Test Smart-Home Zuhause 18 smarter Fußball Adidas

Der Smart-Ball Micoach von Adidas hilft dem Nutzer, die Schusstechnik zu perfektionieren. Sensoren erkennen die Geschwindigkeit des Balls nach dem Schuss, messen also, wie kraftvoll der Kicker gegen den Ball getreten hat und an welcher Stelle, und erkennen die Flugbahn des Balles. In der dazugehörigen App gibt es dann Tipps, wie der Schuss verbessert werden kann und gibt Trainingstipps.