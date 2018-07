Video: 1news - das nachrichtenmagazin

- Acht zum teil schwer verletzte Personen bei Unfall in Lingen

- Kühltransporter in Neulehe brennt aus

- 30-Jähriger mit 3,45 Promille in Gildehaus aus dem Verkehr gezogen

- Zwei Lingener radeln für den guten Zweck

- Nordhorner Achim van Remmerden legt 3000 km auf Jakobsweg zurück