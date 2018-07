Video: Video-News: u.a. La Vie schließt: Osnabrück verliert Drei-Sterne-Restaurant

In unserem Newsflash fassen wir die meistgelesenen Themen auf noz.de in einem kurzen Video zusammen.

Am 16. Juli 2018 hat unsere Leser folgendes am stärksten interessiert:

La Vie schließt: Osnabrück verliert Drei-Sterne-Restaurant +++ Bei einem Verkehrsunfall in Bramsche-Achmer ist eine 53-jährige Frau ums Leben gekommen +++ Der geplante Bahnhalt „Rosenplatz“ gehört zu den Nahverkehrsprojekten mit der höchsten Priorität.