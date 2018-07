Test Szenario Sommerfrische Smart-Home Oldenburg: Test Szenario Sommerfrische Smart-Home Oldenburg

Ein Szenario ist eine Kombination mehrerer smarter Anwendungen. Das Beispiel zeigt das Szenario "Sommerfrische": Der Ventilator startet, aus den Lautsprechern ertönt "Here comes the sun" von den Beatles, die Beleuchtung wechselt in grün-blaue Töne. Möglich wäre zum Beispiel noch, die Jalousien herunterzufahren.