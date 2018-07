Test Philips Hue LED-Beleuchtung: Test Philips Hue LED-Beleuchtung

Mit einem Klick in der App sämtliche Lampen im Haus an und ausmachen: Das kann das System Philips Hue im "Zuhause 18" in Oldenburg. Die Farbe der Leuchtkörper kann ebenfalls in der App beliebig bestimmt werden, theoretisch sind 16 Millionen Farben möglich.