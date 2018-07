Test Philips Hue LED-Beleuchtung Farbe: Test Philips Hue LED-Beleuchtung Farbe

Auch die Beleuchtung im "Zuhause 18" in Oldenburg ist smart, alle LED-Leuchtkörper stammen aus dem System Philips Hue. Über App oder Sprache können sämtliche Lampen im Haus mit einem Befehl an oder aus gemacht werden, sie sind aber auch einzeln ansteuerbar. Die Leuchtkörper können in verschiedenen Farben erleuchten, alle Grundfarben (gelb, rot, grün, blau) sind in der App des Systems beliebig mischbar.