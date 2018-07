Video: Erzieherin Tanja Fürst aus Bohmte über Heimat und Zuhause

Alle reden von Heimat, doch was ist das? In einer Serie haben wir Leserinnen und Leser gebeten, uns eine Antwort im Bild zu geben.

Die Erzieherin Tanja Fürst (32 Jahre), selbst Mutter, betreibt seit 2013 bei sich Zuhause die Kindertagespflege „Kunterbunt“ in Bohmte. Sie ist in Bohmte geboren, zog mit 4 Jahren weg und kam nach der Ausbildung wieder zurück.

Video: Carina Hindersmann / noz-Video