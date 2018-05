Video Körperwelten bis September in der OsnabrückHalle

Osnabrück. Es ist die erfolgreichste Wanderausstellung der Welt – und eine, die polarisiert wie keine zweite. Die Körperwelten eröffnen in der Osnabrückhalle und geben anhand echter, plastinierter Menschen bis zum 2. September einen Einblick in die Anatomie. Unter dem Motto „Eine Herzenssache“ steht in Osnabrück das Herz im Vordergrund. Ein erster Rundgang durch die Ausstellung am Vortag der Eröffnung. mehr