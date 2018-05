Video: Ein Blick auf die VfL-Saison – „Vielleicht gehen wir gestärkt aus der Zeit hervor“

Die Saison 2017/18 in der 3. Fußball-Liga ist vorbei – endlich sagen nicht nur die Fans des VfL Osnabrück. Nach einer sportlich enttäuschenden Saison gehen die Verantwortlichen mit einem schweren Rucksack in die Sommerpause.

Wir blicken in mehreren Teilen noch einmal auf die Saison zurück und beleuchten sie aus verschiedenen Blickwinkeln. Folge 3: Die Sicht von VfL-Zeugwart Mario Richter. Im Interview spricht er mit uns über die Nähe zu den Spielern, was ihn in dieser Saison am Meisten ärgerte und warum die Spiele gegen den Nachbarn aus Lotte ihren ganz besonderen Reiz hatten.

In der nächsten Folge: Alexander Dercho, Tim Danneberg und Marc Heider.

Redaktion/Schnitt: Carina Hindersmann

Kamera: Tobias Saalschmidt

Konzept: Carina Hindersmann, Harald Pistorius und Benjamin Beutler

Musik: Riot - Level Plane