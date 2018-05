Video: Erdkabel-Infozentrum in Haren

Haren. Seit Jahrzehnten gelangt der Strom in Deutschland mittels Freileitungen zuverlässig in jede Steckdose. Die Masten prägen aber auch das Landschaftsbild und schon lange wird auf eine Energiewende hingearbeitet. Vor diesem Hintergrund wurde in Haren vor kurzem der Bau einer Stromtrasse unterirdisch als Erdkabel gestartet. Ein neuartiges Informationszentrum in Dankern klärt über die Schritte des Erdkabelbaus auf.