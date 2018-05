Video: So verläuft die Bombenräumung in Delmenhorst am Freitag

Der Verdacht auf eine Fliegerbombe hat sich bei vorbereitenden Routineuntersuchungen für eine Baustelle ergeben. Experten schätzen die mutmaßliche Bombe auf mindestens zehn Zentner. Von der Evakuierung sind einschließlich der Erweiterung etwa 5000 Menschen betroffen.

Bilder: Nonstop News