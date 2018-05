Video: Video-News: u.a. Vater soll Säugling in Osnabrück fast getötet haben

In unserem Newsflash fassen wir die meistgelesenen Themen auf noz.de in einem kurzen Video zusammen.

Keine Hundeattacke – Vater soll Säugling in Osnabrück fast getötet haben +++ Spinnenalarm: Einsatz in Bramscher Pflegeheim am Donnerstag +++ Gespräch mit Unibail-Chef in Osnabrück geplatzt