Video: Haren versorgt 3.100 Haushalte mit Glasfaseranschlüssen

Haren: Glasfaseranschlüsse sind die Zukunft - da ist sich die Telekommunikationsbranche einig. Besonders in ländlichen Räumen gibt es noch viele weiße Flecken. Nachdem der Landkreis Emsland in seinem Haushalt rund 30 Millionen Euro für den Breitbandausbau veranschlagt hat, werden vielerorts schon die Bauarbeiten für die Kabelverlegung durchgeführt. So auch in der Stadt Haren.