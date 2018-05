Video: Video-News: u.a. Baby in Osnabrück lebensgefährlich verletzt

In unserem Newsflash fassen wir die meistgelesenen Themen auf noz.de in einem kurzen Video zusammen.

Am 16. Mai 2018 hat unsere Leser folgendes am stärksten interessiert: Hund greift Säugling in Osnabrück an +++ Verdacht auf Giftköder in der Voxtruper Straße in Osnabrück +++ Zwei Einbrüche in einer Nacht in Osnabrücker Cafés