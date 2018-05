Video: Grundschule in Twist-Schöninghsdorf ist Naturpark-Schule

Twist: "Die Natur muss gefühlt werden" - unter diesem Motto soll das bundesweite Projekt "Netzwerk Naturpark-Schulen" Schülerinnen und Schüler für Themen wie biologische Vielfalt, Kultur und Handwerk sowie Land- und Forstwirtschaft in der Heimat sensibilisieren. In der Grundschule in Twist-Schöninghsdorf wurde nun der Startschuss für das Projekt gegeben.