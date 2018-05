Video: Mutmaßlicher Brandstifter nach fünf Feuern gefasst

Nach einer Brandserie in der Nacht zu Dienstag hat die Polizei in Düsternort den mutmaßlichen Brandstifter auf der Flucht gestellt. An fünf Stellen brannten zuvor Müllcontainer und Sperrmüll.

Bilder: NONSTOP NEWS