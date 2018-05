Video: Ein Blick auf die Saison beim VfL – „Es fiel schwer, Fan zu bleiben“

Die Saison 2017/18 in der 3. Fußball-Liga ist vorbei – endlich sagen nicht nur die Fans des VfL Osnabrück. Nach einer sportlich enttäuschenden Saison gehen die Verantwortlichen mit einem schweren Rucksack in die Sommerpause.

Wir blicken in mehreren Teilen noch einmal auf die Saison zurück und beleuchten sie aus verschiedenen Blickwinkeln. Folge 1: Die Sicht der Fans

Redaktion/Schnitt: Carina Hindersmann

Kamera: Anna Eberding

Fotos: Helmut Kemme

Konzept: Carina Hindersmann, Harald Pistorius und Benjamin Beutler