Video: Werder-Gastspiel in Gersten abgebrochen

Für Viktoria Gersten hätte es das Ereignis des Jahres und vielleicht das größte Event in der Vereinsgeschichte werden sollen: Am Sonntagabend gastierte der SV Werder Bremen in Gersten, um dort gegen eine Auswahlmannschaft der Samtgemeinde Lengerich anzutreten. Das Wetter machte der Partie allerdings einen Strich durch die Rechnung: nach 24 Minuten wurde das Spiel aufgrund von Starkregen und eines Gewitters abgebrochen.