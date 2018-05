Video: Heftiges Gewitter über Osnabrück am Sonntag

Am Sonntag mussten die Einsatzkräfte in Stadt und Landkreis etwa 150 Mal ausrücken. Allein rund 100 Einsätze hatte die Feuerwehr in Osnabrück zu verzeichnen. In zahlreichen Straßen konnte das Kanalsystem die plötzlich aufkommenden Wassermassen nicht komplett fassen.

Video: TV7NEWS, Festim Beqiri/ Tobias Saalschmidt, noz-Video

Redaktion: Carina Hindersmann