Video: Meppens Co-Trainer Neumann: Eine fantastische Saison

Aufsteiger SV Meppen hat die eigenen Erwartungen mehr als erfüllt. „Wir wollten über dem Strich bleiben“, erinnert Co-Trainer Mario Neumann an das ursprüngliche Ziel Klassenerhalt. Jetzt belegen die Emsländer den siebten Tabellenplatz und können beim Saisonfinale in Bremen sogar noch die 60-Punkte-Marke knacken. „Eine fantastische Saison“, weiß Neumann, der sich an viele Highlights erinnert. Insbesondere die Unterstützung der Fans sei überragend gewesen. Die mannschaftliche Geschlossenheit bezeichnet er als eine wichtige Qualität des Teams. Das Trainerteam, verriet der 51-Jährige schmunzelnd, treffe sich zur Nachbesprechung der Saison ab Sonntag auf Mallorca.