Video: WM-Spezial: Moskau Metro - Der unterirdische Palast

Sie ist kulturelles Erbe und hypermodern. Kyrillische Wegweiser an den Wänden und schnelles W-Lan in allen Zügen. All das ist die Moskauer Metro. Bis zu neun Millionen Reisende benutzen sie täglich. Bei der WM werden es wohl noch mehr.