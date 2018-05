Video: Video-News: u.a. Sicherheitslücke: WhatsApp-Nachricht nicht anklicken

In unserem Newsflash fassen wir die meistgelesenen Themen auf noz.de in einem kurzen Video zusammen.

Am 9. Mai 2018 hat unsere Leser folgendes am stärksten interessiert: Mit dem gefühlten Sommer in unserer Region ist es vorbei +++ Awigo und OAG bleiben auf Kosten für gelbe Säcke sitzen +++ Sicherheitslücke: WhatsApp-Nachricht nicht anklicken