Video: Trailer zum Welt-Kindertheater veröffentlicht

Lingen: Zum 15. Mal heißt es im Sommer Bühne frei für das Welt-Kindertheater-Fest in Lingen. In diesem Jahr verwandelt sich das Gelände rund um das Theater an der Wilhelmshöhe wieder in einen farbenprächtigen Festivalpark. Junge Künstler aus aller Welt präsentieren ihr Können auf der großen Bühne. Um die Wartezeit zu verkürzen, hat das Festivalteam im Lingener Kino einen Trailer für die Veranstaltung vorgestellt.