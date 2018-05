Video: Hier wird die Osnabrücker Hansekogge abgerissen

Nun ist die Hansekogge am Spielplatz auf dem Adolf-Reichwein-Platz in Osnabrück Geschichte: Am frühen Mittwochmorgen wurde sie innerhalb kurzer Zeit abgerissen.

Redaktion: Benjamin Beutler

Kamera/Schnitt: Selina Dey