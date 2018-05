Video: Video-News: u.a. Autobahnkreuz Lotte von Donnerstag bis Sonntag gesperrt

In unserem Newsflash fassen wir die meistgelesenen Themen auf noz.de in einem kurzen Video zusammen.

Am 08. Mai 2018 hat unsere Leser folgendes am stärksten interessiert: Autobahnkreuz Lotte von Donnerstag bis Sonntag gesperrt +++ Osnabrücker Cinestar bleibt bis auf Weiteres geschlossen +++ United-Tribuns-Prozess: Verprügelter erinnert sich an fast nichts