Video: Feuer in einem Friseursalon in Osnabrück-Eversburg

Gemeldet wurde das Feuer in dem Salon in der Atterstraße gegen 0.49 Uhr.

Laut Feuerwehr wurde das Fenster beschädigt und im hinteren Teil des Salons brannte Holz.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand, allerdings entstand in dem Laden enormer Schaden.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung.

Bilder: TV7NEWS/Festim Beqiri