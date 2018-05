Video: WM-Spezial: 64 Spiele in zwölf Stadien - Teil 1/2

31 Mannschaften plus Gastgeber Russland kämpfen hier in zunächst acht Gruppen um die begehrteste Trophäe der Welt. An elf Austragungsorten und in zwölf Stadien. Das Finale findet am 15. Juli in Moskau im Olympiastadion Luschniki statt.