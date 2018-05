Video: Video-News: u.a. Kind wird in Badbergen durch Luftgewehrprojektil verletzt

In unserem Newsflash fassen wir die meistgelesenen Themen auf noz.de in einem kurzen Video zusammen.

Am 07. Mai 2018 hat unsere Leser folgendes am stärksten interessiert: Unbekannter schießt in Badbergen mit Luftgewehr auf Kind +++ Osnabrücker Ärzte und ihre Fälle: Warum eine normale Geburt fast tödlich verläuft +++ So wird das Wetter in den kommenden Tagen