Video: Aufbau der 46. Osnabrücker Maiwoche läuft

Die Maiwoche startet am 10. Mai und endet am 21. Mai.

Insgesamt wird es vier Bühnen und zahlreiche Essen- und Getränkestände geben.

Am 18. Mai schließt sich traditionell das Hasestraßenfest mit weiteren drei Bühnen an.

Alle Infos zur Maiwoche gibt es auf www.noz.de/maiwoche

Video: Tobias Saalschmidt