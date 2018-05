Video: Meppener Maitage locken tausende Besucher

Großartige Knaller-Acts haben die diesjährigen Meppener Maitage geprägt, da waren sich die vielen tausend Besucher in der Innenstadt, in „Meppens guter Stube“, einig. Ein ganz besonderer Höhepunkt an beiden Tagen war die spektakuläre Hochseilshow der legendären Traber-Familie.