Video: Alex Skatehall Osnabrück: Viele Besucher bei Benefizveranstaltung

Die „Benefiz Summer Opening“ an und in der Skatehalle im Hasepark machte am Samstag ihrem Namen alle Ehre. Das Idyll ist aber im Winter nicht nur wegen des eisigen Wetters bedroht. Bis Ende des Jahres werden etwa 15000 Euro für neue Strom- und Wasserleitungen benötigt.

Kamera/Schnitt: Anna Eberding

Redaktion: Benjamin Beutler

Musik: Kickin It - Jingle Punks, Sunday - Otis McDonald