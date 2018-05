Video: „Neuer“ Nachtflohmarkt in der Osnabrücker Innenstadt lockt tausende Besucher

Erstmals fand der Nachtflohmarkt rund um die Katharinenkirche statt. Die Veranstaltung zog sich am Ledenhof, der Redlinger- und Hakenstraße und dem Adolf Reichwein Platz entlang.

Kamera/Schnitt: Anna Eberding

Musik: In Case You Forgot - Otis McDonald