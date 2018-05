Video: Pkw brennt in Werkstatt

Lingen: Im Lingener Ortsteil Darme ist am Nachmittag ein Feuer ausgebrochen. Ein PKW in einer Werkstatthalle stand bei Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand. In der Nähe des Autos stand eine Gasflasche. Sie wurde von der Feuerwehrgekühlt, deswegen ging keine weitere Gefahr von dem Gas aus. Die Wohnungen über der Werkstatt wurden bereits vor der Ankunft der Einsatzkräfte geräumt. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch unbekannt.