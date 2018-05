Video: Das waren bisher die deutschen Geehrten des Nobelpreises für Literatur

Der Literaturnobelpreis wird in diesem Jahr nicht vergeben. Der Skandal in der Schwedischen Akademie habe zu viel Vertrauen zerstört. So sehr, dass sich das traditionsbewusste Gremium außerstande sieht, seine wichtigste Aufgabe zu erfüllen: den Nobelpreisträger zu küren. Doch wurde bisher mit dem Nobelpreis geehrt. Wir stellen Ihnen die deutschen Preisträger im Video vor.