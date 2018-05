Video: Frontaler Zusammenstoß in Westerkappeln - Fahrer flüchtet

Auf der Straße Am Velper Bahnhof sind am Donnerstagabend zwei Autos frontal zusammen gestoßen. Der Unfallverursacher ist vom Unfallort geflüchtet. Die Polizei setzte noch in der Nacht Spürhunde ein.

Video: NWM-TV/ Benjamin Beutler, noz-Video