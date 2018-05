Video: Warum in Münster über 100 Schnuller in einem Baum hängen

An der Promenade in Münster steht ein Baum, der über 100 Schnuller trägt. Von Mai bis November wird er in regelmäßigen Abständen von Familien belagert. Was hinter der Aktion steckt, erfahren Sie im Video.

Video: NWM-TV/ Benjamin Beutler, noz-Video