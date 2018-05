Video: Kartenrückgabe: Das sagt VfL-Trainer Thioune über den geplanten Fanprotest

Am Samstag steht das letzte Heimspiel der aktuellen Saison für die Spieler des VfL Osnabrück an. Doch wie viele Fans werden am Samstag den Schlusspfiff im Stadion mitbekommen? Die Ultragruppierung Violet Crew hat für Samstag eine Protestaktion angekündigt, der sich alle anderen Stadionbesucher anschließen können. Sie wollen in der 78. Minute das Stadion verlassen und auf der Geschäftsstelle ihre Tages- bzw. Dauerkarten abgeben. Was hält der VfL-Trainer von so einer Aktion?

