Video Ellwangen: Erneuter Polizeieinsatz in Flüchtlingsheim

dpa/AFP/uwe Ellwangen. Großeinsatz in einem Flüchtlingsheim in Ellwangen in Baden-Württemberg: Die Polizei hat einen gesuchten 23 Jahre alten Asylsuchenden aus Togo in Gewahrsam genommen, dessen Abschiebung Anfang der Woche wegen Widerstands von Flüchtlingen gescheitert war. Man dulde keine „rechtsfreien Räume“, heißt es in Stuttgart und Berlin, mehr