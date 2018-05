Video: Michael Schulte: «Der Siegersong muss polarisieren»

Michael Schulte fährt für Deutschland nach Lissabon. Der 28-Jährige tritt beim ESC-Finale am 12. Mai mit der Ballade «You Let Me Walk Alone» an, die er für seinen gestorbenen Vater geschrieben hat. Seine Songs wurden im Netz Millionen Male geklickt.