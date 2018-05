Video: House-am-See-Festival in Geeste

30 DJs auf drei Bühnen, Liegestühle am Strand, essen, trinken, tanzen - für die große Party am Maifeiertag am Speicherbecken in Geeste war am 1. Mai gesorgt. Nur das Wetter hielt viele Fans der House-Musik davon ab, die dritte Ausgabe des Festivals „House am See“ zu besuchen. (Video: Matthias Becker)