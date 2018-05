Video: So stürmisch war der 1. Mai im Landkreis Osnabrück

Für die Feuerwehren im Osnabrücker Land war es ein stürmischer 1. Mai. Den ungewöhnlichsten Einsatz am Feiertag hatten aber wohl die Wallenhorster Brandbekämpfer: Sie fanden sich am Dienstag in einem Segelmast wieder. Auch am Dümmer war der Sturm zu spüren: Das beliebte Ausflugsziel war am Maifeiertag ungewöhnlich leer.